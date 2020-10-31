السعودية تسلم مقرا لمواجهة كورونا بالصومال

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وجرى تسليم المبنى بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير فرع المركز في أفريقيا سعد مهنا السويد، وممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق جلال الدين، ومدير المشاريع بفرع مركز الملك سلمان في أفريقيا إبراهيم عبدالقادر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة الصومالية.وأكد سفير المملكة لدى الصومال الدكتور محمد خياط، أن مبنى مركز غسيل الكلى سيستخدم كمقر موقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا، وحجر الحالات الصحية الحرجة، تلبية لطلب الحكومة الصومالية ومساهمة من السعودية للأشقاء في الصومال، على أن يتم استكمال مشروع مركز غسيل الكلى بعد انتهاء جائحة كورونا.
وعبر ممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق جلال الدين عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى شعب المملكة التي لم تتأخر يوما في مد يد العون والمساعدة للصومال.
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