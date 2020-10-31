شكرا لقرائتكم خبر دعوات عالمية لمقاطعة «القطرية» بعد حادث التعري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أستراليا وبريطانيا وعدد من الدول إلى مقاطعة الخطوط القطرية بعد حادث تعرية نساء مسافرات في مطار الدوحة الدولي، وتعرضهن لفحوصات قسرية في أماكن حساسة من الجسم.

وفيما أكدت السلطات البريطانية، تعرض امرأتين بريطانيتين، كانتا ضمن مجموعة من المسافرين، لفحوصات طبية أثناء السفر عبر قطر، انسحب سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، احتجاجا على ما لقيته النساء الأستراليات من ضروب الإهانة.

وقالت قناة «العربية» إن فضيحة التعري التي قامت بها السلطات القطرية، تنضم إلى سلسلة كوابيس تعيشها الخطوط القطرية، إذ قال الرئيس التنفيذي لها أكبر الباكر، إنه من المرجح عدم استخدام الطائرات العشر التي تملكها الشركة من طراز ايرباص إيه 380 لسنوات عدة بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على الطلب.

وأوقفت شركة الطيران المملوكة للدولة الطائرات عن التحليق بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على الطلب على السفر، بعدما صرح في يونيو أن الطائرات ستظل متوقفة حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير. وتخطط شركة الطيران لبدء الاستغناء عن إيه 380 من 2024 حين تكمل طائراتها الأقدم من هذا الطراز 10 أعوام في الخدمة.

وقال الباكر إن طائرات إيه 380 ستعود للخدمة حين تبلغ شركة الطيران معدل النمو الذي تحقق في 2019 قبل الجائحة.

وتكبدت الخطوط القطرية خسائر تقدر بنحو 1.9 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 بفعل تبعات الجائحة، وهي خسائر قياسية للشركة في وقت أشار فيه الباكر إلى أن تلك الأرقام لن تكون نهاية قطار خسائر شركته مع توقعات باستمرارها في المستقبل القريب.