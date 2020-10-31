شكرا لقرائتكم خبر أوغلو لإردوغان: أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الرئيس رجب طيب إردوغان واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة (الزمان) التركية عن أوغلو رفضه لتصريحات إردوغان، وقال «إن هذا الأخير يستغل قضية ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة»، وتوجه قائلا «قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ».وتابع كليتشدار أوغلو «أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟». وختم كلامه «نريد أن نعيش في

سلام.. الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا وحدنا».

وتأتي تصريحات أوغلو بعد انتقادات إردوغان لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى محاربة (الانفصالية الإسلاموية) بعد مقتل صامويل باتي، المدرس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع، متهما ماكرون بمعاداة الإسلام، داعيا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، ما دفع إلى تصاعد السجال بين ماكرون وإردوغان. وأعربت باريس في وقت سابق عن انزعاجها من تصريحات إردوغان أخيرا، التي هاجم فيها الرئيس الفرنسي بعد تصريحاته عن الإسلام، وقال إردوغان «إن ماكرون يحتاج لعلاج عقلي».