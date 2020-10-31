شكرا لقرائتكم خبر اليونان: تركيا تحتضن المتطرفين وعلى رأسهم المطيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار تقرير لصحيفة (غيرك سيتي تايمز) اليونانية إلى أن المئات من المتطرفين غادروا دولا عربية ووجدوا ملاذا لهم في تركيا تحت حكم رجب طيب إردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى عضو جماعة الإخوان حاكم المطيري الذي يعيش في كنف إردوغان بإسطنبول، رغم أنه مدرج على قوائم الإرهاب في العديد من الدول، من بينها السعودية والإمارات ومصر والبحرين بسبب (فتاوى التكفير) المساهمة في قتل المسلمين.

ويفيد تقرير الصحيفة اليونانية أن المطيري يستغل حرية التعبير التي قدمتها إليه دول مثل فرنسا عبر وسائل تقنية مثل منصات التواصل للتغرير ببعض المسلمين.

ودعت الصحيفة اليونانية إلى وضع حد لتلك التصرفات، خاصة أن ما على المحك اليوم هو حياة الأبرياء، مثل الضحايا المساكين الذين قتلوا في مدينة نيس. ووفقا لما ذكره موقع (نورديك مونيتور) الالكتروني فقد منع المطيري من دخول تركيا في 2013، لكن تغير ذلك بعد أمر شخصي ومباشر من إردوغان، ومنذ ذلك الحين يعمل تحت إشراف الأجهزة التركية لمهاجمة السعودية ومصر والإمارات، وتضخيم صورة (الدكتاتور إردوغان) بوصفه (الخليفة) و(حامي المسلمين المضطهدين)، لاسيما عبر إطلالاته المتكررة على قناة الجزيرة التي تمنحه المساحة الوافرة لمشاركة أفكاره المتطرفة لآلاف المشاهدين حول العالم، مع استمرار قطر وتركيا التعريف عنه أنه رجل (دين إسلامي معتدل).

ويفيد التقرير أن الهجمات الإرهابية لن تتوقف أبدا إذا استمر المطيري وأمثاله في الدعوة إلى التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي من دون اتخاذ أي إجراءات جادة ضد تصريحاتهم البغيضة، أو على الأقل حرمان دعاة الكراهية من إساءة استخدام الحق في حرية التعبير.

علاوة على ذلك يؤكد التقرير ضرورة أن ينهي إردوغان سياسته في إيواء الهاربين والإرهابيين على الفور.