ماكرون: حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية “غير لائقة” و”غير مقبولة”

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية “غير لائقة” و”غير مقبولة”.
وتحدث ماكرون في حوار مع قناة الجزيرة، عن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول، حيث خرجت أيضا تظاهرات احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا.
ويرى ماكرون، أن الحملة “غير لائقة وأندد بها، لكن بعض المجموعات الخاصة أطلقتها، لأنها لم تفهم ولأنها استندت إلى أكاذيب، إلى الرسوم الكاريكاتورية”.
وأضاف الرئيس الفرنسي، “في بعض الأحيان أطلق مسؤولون حملة المقاطعة، هذا غير مقبول”.
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