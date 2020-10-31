شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه به والان مع التفاصيل

السبت 31 أكتوبر 2020 أطلق مجهول قبل قليل، النار على قس في مدينة ليون الفرنسية، ثم لاذ بالفرار.

Advertisements وانتشرت القوات الأمنية في موقع الحادث في ليون وسط فرنسا. تفاصيل لاحقا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.