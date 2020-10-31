شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تسجيل 57 حالة وفاة و3301 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 829 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 103 حالات شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 22513 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و 860 ألفا و 376 فحصاً.
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