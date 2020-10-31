شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إصابات كورونا تتجاوز حاجز المليون والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في بريطانيا حاجز المليون اليوم السبت في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة فرض إجراءات للعزل العام مجددا في انجلترا.

وقالت الحكومة "بين 31 يناير و31 أكتوبر هناك مليون و11 ألفا و660 شخصا أكدت الفحوص إصابتهم بالفيروس".

وارتفع عدد المصابين 21915 عن اليوم السابق. وزادت الوفيات 326 حالة.