بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، تسجيل 21915، إصابة جديدة بفايروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1011660 حالة. وأضافت الوزارة أنها رصدت 326 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 4655 حالة. وأظهر إحصاء نشره وكالة "رويترز" أن أكثر من 45 مليونا و240 ألفا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و183 ألفا و788.



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