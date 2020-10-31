دولة عربية تسجل حصيلة يومية قياسية للوفيات جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيلها 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.
وتمثل هذا العدد تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في الأردن حيث سبق أن بلغ يوم 28 أكتوبر 3087 حالة، وفي 29 أكتوبر 3443، وفي 30 أكتوبر 3921، ما يمثل حصيلة قياسية.
كما ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 57 وفاة جديدة جراء المرض ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في الأردن 829 متوفيا.
وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد وتأتي بعد أن بلغ مؤشر الوفيات يوم 28 أكتوبر 32 حالة، وفي 29 أكتوبر 40، وفي 30 أكتوبر 32.
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