حصيلة ضحايا زلزال ازمير ترتفع إلى 35 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي هز أمس الجمعة ولاية إزمير غرب تركيا بلغت 35 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات التركية. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 243 مصابا جراء الزلزال لا يزالون يتلقون العلاج منهم ثمانية جرحى في الرعاية المركزة ثلاثة منهم في حالة حرجة.



وكانت السلطات التركية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الزلزال الذي وقع في إزمير تسبب بوفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

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