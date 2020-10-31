ماكرون: تركيا تتبع نهجا عدوانيا تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الفرنسي: تركيا تتبع نهجا عدوانيا تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي الرئيس الفرنسي: تركيا تتبع نهجا عدوانيا تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي



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