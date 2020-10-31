المرصد السوري: غرق 7 من مرتزقة أردوغان أمام سواحل ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 7 من مرتزقة أنقرة في ليبيا، فقدوا حياتهم غرقاً في عرض البحر أثناء رحلة إلى أوروبا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه السبت، إن مرتزقة تركيا في ليبيا، يتخذون من ليبيا مركزا للوصول إلى إيطاليا كبوابة لدخول الاتحاد الأوروبي.



وكان المرصد السوري قال في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا عادوا إلى سوريا، عقب انتهاء عقودهم في ليبيا.

وتتألف الدفعة التي عادت الأسبوع الماضي، من نحو 550 مرتزقًا، بحسب المرصد السوري، الذي أكد وجود استياء بين المرتزقة السوريين في ليبيا على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم الشهرية من قبل قادة بعض المجموعات.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين وصل 10 آلاف من عناصر تنظيم داعش إلى ليبيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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ورصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المختص بتتبع حركة الطيران، وصول أكثر من 10 رحلات إلى قاعدة الوطية خلال أقل من أسبوعين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مرتزقة أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

كما انتشرت صورة حديثة لعناصر من الجيش التركي قبل أسبوعين، ينتشرون في قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، التي يتواجد فيها عسكريون أتراك منذ مايو/أيار الماضي.

وظهر الجنود يرتدون زياً عسكرياً وهم بصدد القيام بتمشيط ومسح محيط قاعدة الوطية التي كانت مسرحاً لمعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

ووقعت الأطراف الليبية في جنيف في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اتفاقًا ينص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل المليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان مع حكومة السراج في طرابلس.

كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.