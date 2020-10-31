شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا: تعرض قس لإطلاق نار في ليون وهروب المشتبه به والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق مجهول قبل قليل، النار على قس في مدينة ليون الفرنسية، ثم لاذ بالفرار.



وانتشرت القوات الأمنية في موقع الحادث في ليون وسط فرنسا.

تفاصيل لاحقا..

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