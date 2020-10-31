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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتنسيق "إيراني - قطري - تركي".. طهران تختطف معارضاً أحوازياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" اختطاف الرئيس السابق للحركة، حبيب فرج الله كعب، المعروف باسم حبيب أسيود، على يد المخابرات الإيرانية على الأراضي التركية/ وفقا للعربية.
قالت الحركة في بيانها إن ايران اتبعت "سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، أو الاختطاف والاعتقال لإقصاء أعضاء الحركة عن دورهم في ميادين العمل السياسي والإعلامي".
وحملت حركة النضال طهران المسؤولية الكاملة عن حياة حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسية السويدية، ودعت السلطات الأمنية في السويد وتركيا إلى التعاون البناء من أجل الكشف عن ملابسات هذا الاختطاف، وفق البيان.
يذكر أن الحركة كانت قد اتهمت إيران باغتيال أحمد مولى نيسي، مؤسس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في نوفمبر 2017. وكانت السلطات الأمنية الهولندية قد ذكرت أن شخصا ملثما ينتمي لعصابة إجرامية في مدينة روتردام الهولندية، قام باغتيال نيسي بثلاث رصاصات قبل أن يلوذ بالفرار بسيارة مسروقة.
وفي مطلع عام 2018 قامت هولندا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة التورط مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية في التخطيط لاغتيال اثنين من المعارضين الإيرانيين الذين يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما نيسي، والآخر محمد رضا صمدي كلاهي، المقرب من منظمة "مجاهدي خلق" الذي قتل في مدينة ألميره، قرب العاصمة أمستردام عام 2015.
وإثر ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات في ديسمبر 2018 ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية قيامها بتنفيذ اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.
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