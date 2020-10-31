رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاكمة الناشط المصري الاخواني "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب رواد السوشيال ميديا بمحاكمة الناشط المصري الاخواني جمال عيد بعد تهم بهدم الدولة المصرية وتخريب المجتمع وتأليب الرأي العام.



وتساءل رواد السوشيال ميديا لماذا يظل الإخوانى العميل المصري جمال عيد حرا مطلق السراح ويعيث في الأرض فسادا لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية.

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وناشد المصريون النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف هذا التعدي على مقدرات الدولة والتلاعب بمصير الوطن من هذا العميل الذي لا يردعه وازع من ضمير أو أخلاق واكدوا أن هذا الإخواني ينشر الأكاذيب والشائعات والتحريض على مؤسسات ورموز الدولة ولماذا هو خارج أسوار السجون.

وتابع رواد السوشيال ميديا: لا يسعنا الصمت أمام محاولات العميل جمال عید خداع المصريين الشرفاء وإحياء إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية فلا يوجد أحد فوق القانون وهؤلاء العملاء الذين يروجون لإدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية التي لفظها الشعب وهربت قياداتها إلى الخارج يجب أن تكون هناك وقفة حازمة معهم فهل من مجيب.