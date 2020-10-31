الإفراج عن أمريكي مختطف في النيجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت أن المواطن الأمريكي الذي خُطف على أيدي مسلّحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع تم تحريره بفضل عملية قامت بها القوات الأمريكية في شمال نيجيريا.



وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان أن "القوات الأمريكية نفذت عملية في وقت مبكر من 31 أكتوبر في شمال نيجيريا لتحرير مواطن أمريكي اختطفته مجموعة مسلحة".

وكان وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي قد أعلن في وقت سابق لوكالة فرانس برس الافراج عن الرهينة فيليب والتن.

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وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية الثلاثاء، في تغريدة على تويتر، إنه "انتصار عظيم لقواتنا الخاصة"، متعهدا "بتفاصيل قادمة".

وأشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالغارة التي نفذها جنود من بين "أشجع مقاتلينا وأكثرهم مهارة".

وخُطف الرهينة فيليب والتن ليل الاثنين على أطراف قرية ماسالاتا التي تبعد نحو 10 كلم عن الحدود مع نيجيريا.

وأضاف بومبيو "لن نتخلى أبدا عن أمريكي محتجز كرهينة" مشيرًا إلى أن والتن الذي تولت رعايته وزارة الخارجية، سيعود إلى عائلته قريبًا.