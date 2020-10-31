لقجع يهنئ الجيش الملكي بعد تتويجه بلقب البطولة النسوية

قدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نيابة عن أعضاء المكتب المديري، تهانيه لفريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بعد فوزه بالبطولة الوطنية القسم الأول.

وكان فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، قد تصدر البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية القسم الأول برصيد 66 نقطة جمعها من 22 فوزا.

وواصل الفريق العسكري بسط سيطرته علی الكرة النسوية من خلال فرض اسمه كبطل للاستحقاقات خلال المواسم الاخيرة.

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