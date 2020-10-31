حقق ريال مدريد، اليوم السبت، فوزا كبيرا، بلغت نتيجته (4:1) على فريق هويسكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وبهذا الإنتصار يكون ريال مدريد قد حقق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز الأسبوع الماضي في الكلاسيكو على برشلونة.
وتناوب على تسجيل أهداف لمرينغي كل من، هازارد في الدقيقة 40، وكريم بنزيما هدفين في الدقيقة 45 و90، وفالفيردي في الدقيقة 50، واكتفى فريق لاهويسكا بهدف واحد من توقيع، دافيد فيريرو.
وسجلت المباراة عودة مهاجم ريال مدريد هازارد بعد غياب طويل بسبب الإصابة المتكررة للاعب الذي تمكن من تسجيل تاني هدف له رفقة المرينغي.
كانت هذه تفاصيل خبر .ريال مدريد يواصل تحقيق نتائجه الإيجابية و”هازارد” يسجل عودته من الإصابة بهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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