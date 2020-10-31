تفاصيل صغيرة تفصل وليد الركراكي عن تدريب الوداد البيضاوي

The أكدت مصادر مقربة من نادي الوداد البيضاوي لموقع”اليوم24″ أن الإطار الوطني وليد الركراكي أصبح قريبًا من تدريب الوداد البيضاوي، وأنه تم الإتفاق مع المدرب مبدئيًا في انتظار الإعلان رسميا عن الخبر من قبل إدارة الوداد.
وأكد المصدر ذاته أن الطاقم التقني للوداد سيضم أيضا، اللاعب السابق للوداد بنشريفة مساعدا للمدرب، والحارس السابق نادر المياغري مدربا للحراس.
ويذكر أن وليد الركراكي توج هذا الموسم بلقب الدوري القطري رفقة فريق الدحيل القطري.
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