شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

بدأت في العاصمة بغداد اليوم أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة .

وترأس أعمال الاجتماع كلّ من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي .

وأشاد الكاظمي في كلمته في الاجتماع ، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة بلاده بتطويرها إلى مستوى العلاقات إلاستراتيجية, بما يخدم مصلحة البلدين، مشيدا بموقف مصرالداعم للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي .

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كما عبّر عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، مشيراً إلى أنها ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، فضلا عن المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية الأستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيا الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمارالمناطق المحررة في بلاده.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وصل إلى بغداد في وقت سابقاً اليوم في مستهل زيارة رسمية للعراق يرأس خلالها بلاده في اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة .