شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1997 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1997 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 472630 إصابة . وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10910 , فيما تم تسجيل 2414 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 399655 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 62065, منهم 452 يرقدون في العناية المركزة .

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