شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف إصابة طير جارح بأنفلونزا الطيور في ولاية ألمانية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الزراعة المحلية بولاية ميكلنبورج-فوربومرن اليوم السبت أنه تم اكتشاف فيروس "إن 5 إن 5" في الطائر النافق من فصيلة حوَّام السهول.
وبحسب البيانات، تم التأكد من الإصابة من خلال فحوص أُجريت في معهد فريدريش لوفلر بمدينة جرايفسفالد.
وتم اكتشاف إصابة عدد من الطيور البرية بأنفلونزا الطيور في ولايتي شليزفيج-هولشتاين وهامبورج.
وقال وزير الزراعة المحلي بولاية ميكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس: "حذرنا خبراء من معهد فريدريش لوفر من أن أنفلونزا الطيور في ازدياد. الآن لدينا الاكتشاف الأول... إنه يدعو للقلق، ولكنه ليس سببا للذعر".
تجدر الإشارة إلى أن انفلونزا الطيور مرض معد يظهر بشكل رئيسي في الطيور المائية وأنواع أخرى من الطيور. ويظهر النوع شديد العدوى في الدواجن. ووفقا لمعهد فريدريش لوفلر، يمكن للمرض أن ينتقل إلى البشر.
وناشد الوزير مربيي الدواجن توخي الحذر بصورة أكبر الآن، مؤكدا ضرورة إبلاغ مكتب التفتيش البيطري والغذائي المختص في حالة وجود أمراض ووفيات غير واضحة السبب.
كما أكد الوزير ضرورة الحيلولة دون وصول الطيور البرية إلى الأعلاف، ناصحا مربيي الدواجن، الذين على وشك ذبح مخزونهم، البدء بذلك الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف إصابة طير جارح بأنفلونزا الطيور في ولاية ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.