شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف إصابة طير جارح بأنفلونزا الطيور في ولاية ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

رصدت سلطات الصحة في ألمانيا إصابة أحد الطيور الجارحة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في جزيرة روجن بشمال البلاد.

وأعلنت وزارة الزراعة المحلية بولاية ميكلنبورج-فوربومرن اليوم السبت أنه تم اكتشاف فيروس "إن 5 إن 5" في الطائر النافق من فصيلة حوَّام السهول.

وبحسب البيانات، تم التأكد من الإصابة من خلال فحوص أُجريت في معهد فريدريش لوفلر بمدينة جرايفسفالد.

وتم اكتشاف إصابة عدد من الطيور البرية بأنفلونزا الطيور في ولايتي شليزفيج-هولشتاين وهامبورج.

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وقال وزير الزراعة المحلي بولاية ميكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس: "حذرنا خبراء من معهد فريدريش لوفر من أن أنفلونزا الطيور في ازدياد. الآن لدينا الاكتشاف الأول... إنه يدعو للقلق، ولكنه ليس سببا للذعر".

تجدر الإشارة إلى أن انفلونزا الطيور مرض معد يظهر بشكل رئيسي في الطيور المائية وأنواع أخرى من الطيور. ويظهر النوع شديد العدوى في الدواجن. ووفقا لمعهد فريدريش لوفلر، يمكن للمرض أن ينتقل إلى البشر.

وناشد الوزير مربيي الدواجن توخي الحذر بصورة أكبر الآن، مؤكدا ضرورة إبلاغ مكتب التفتيش البيطري والغذائي المختص في حالة وجود أمراض ووفيات غير واضحة السبب.

كما أكد الوزير ضرورة الحيلولة دون وصول الطيور البرية إلى الأعلاف، ناصحا مربيي الدواجن، الذين على وشك ذبح مخزونهم، البدء بذلك الآن.