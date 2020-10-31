شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا..إصابة 45.6 ملايين ووفاة 1.19 مليون والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- على مستوى العالم 45 مليونا و 605 آلاف و24 حالة حتى صباح اليوم السبت عند الساعة 0803 بالتوقيت العالمي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب كوفيد19- في وفاة مليون و189 ألفا و139 شخصا حتى الآن.