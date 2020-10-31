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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان المصري يصل إلى السودان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
وصل رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية.
ووفق بيان الجيش المصري، رافق الفريق فريد وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية.
وكان فى استقبال رئيس الأركان المصري لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة السودان.
ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.
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