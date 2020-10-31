شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته وابنته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

Advertisements

وقال في تغريدة: "بعد الشعور بأن حالتنا ليست على ما يرام، أجرينا أنا وزوجتي وابنتي اختبارات كورونا، الإثنين، وجاءت النتيجة إيجابية".

وبين أنهم كانوا يتلقون العلاج في المنزل حتى أمس، وتم نقلهم إلى المستشفى لمواصلة العلاج بناء على توصيات الأطباء.