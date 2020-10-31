شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحجوب: لا بد من تشكيل لجنة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قال اللواء خالد المحجوب، إن اجتماع غدامس المرتقب للجنة العسكرية الليبية المشتركة نقلة نوعية.

وأضاف، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": نحن في مرحلة حاسمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكد أنه لا بد من تشكيل لجنة مشتركة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا.

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