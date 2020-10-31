شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح أمير قطر.. الرشاوى وانتهاكات العمالة تشويه لمونديال 2022 بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح بالجملة حول تنظيم قطر لمونديال 2022، بعد الكشف عن العديد من الشبهات التى تكشف حقيقة دويلة قطر وما تفعله من دفع الرشاوى وغيرها من أجل تنظيم البطولة، إضافة إلى فضائحها المتعددة حول الانتهاكات القطرية ضد العمالة فى المنشآت الكروية فى الدوحة.

وأعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن تفاصيل جديدة عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022، والذى وصفته بالمتوج بأكاليل العار، والذى حصلت على تنظيمه بعد سلسلة من الرشاوى، والتى وصل المبلغ إلى 880 مليون دولار لمسئولين فى الفيفا للحصول على تنظيم البطولة فى الدوحة، وهو ما كشفته التحقيقات مع رئيس الفيفا السابق والاعتراف بحصوله على رشاوى بملايين الدولارات من تميم بن حمد.

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أوضح التقرير، أن رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، هو المسئول الأول عن الرشاوى القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا إلى أن هناك خطر كبير يواجه قطر، فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير فى بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فيه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة الخارجية بقطر، والذى تم تعذيبهم فى قطر على خلفية إقامة الاستادات الرياضية والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة بالدوحة.