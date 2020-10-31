شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه مرشح النواب يعلن اختيار شاب وفتاة من كل قرية ضمن مبادرة التمكين بمنيا القمح ومشتول السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، لدائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، تدشين مبادرة لتمكين الشباب والمرأة على مستوى قرى المحافظة والدائرة على وجه الخصوص، بهدف الاستعانة بشاب وفتاة من كل قرية ممثلين عن المواطنين، لحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، بالإضافة لتواجدهم بالهيئات والمصالح الحكومية أثناء الرد على الأدوات الرقابية ليكونوا همزة الوصل بين المواطنين والنائب خاصة وأن كافة التفاصيل ستكون امامهم، في الوقت الذى ينقلون فيه مشاكل كل قرية بصورة دقيقة.

ولفت ضوه، إلى أن هذه المبادرة الهدف منها تخريج ما يقرب من 200 شاب وفتاة على مدار الفصل التشريعى، ليكونوا مؤهلين للعمل العام بعد صقلهم بالخبرات السياسية اللازمة، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمزيد من التمكين للشباب والمرأة على الأرض، مشيدا بالجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الصدد، وأن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة والشباب، وهذا ما تم على الأرض ولم يعد التمكين مجرد تصريحات بل أصبح حقيقة وواقع فعلى.

الجدير بالذكر أن الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، يبدأ غدا الأحد، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين بعرض برامجهم.

حيث تجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، والتى ستكون خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وتجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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