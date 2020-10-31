شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن: افتتاح جامعة الملك سلمان يعكس إرادة الرئيس للنهوض بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، يعكس إرادة القيادة السياسية حول النهوض بالعملية التعليمية فى كافة المراحل، ولاستكمال خطط واستراتيجيات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فى مرحلة بناء الإنسان المصري.

وأضاف منظور، فى بيان، أن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية مُتقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب، وذلك ضمن المُخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المُتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، مُؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحيًا وثقافيًا وعلميًا وتعليميًا.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يبذل قصارى جهده فى تطوير منظومة التعليم الجامعى، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات المميكنة.