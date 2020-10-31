محافظ بورسعيد يناقش الأوضاع المالية والفنية في النادي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، سمير حلبية، رئيس النادي المصري، وعلي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية والفنية بالنادي، وخطة إعداد الفريق للموسم المقبل، وآخر تطورات صفقاته الجديدة.

وأعرب المحافظ، خلال اللقاء، عن ارتياحه للختام الجيد لمشوار الفريق البورسعيدي في الدوري، والذي جاء ليسعد الآلاف من جماهيره وأعضائه ببورسعيد، مطالبا باستمرار الأداء الجيد لتحقيق آمال جماهيره بالدوري الجديد، الذي ينطلق نهاية نوفمبر المقبل.

وأشاد محافظ بورسعيد بالعطاء المخلص للجهاز الفني للفريق البورسعيدي، بقيادة علي ماهر، والذين قادوا لاعبي المصري لتحقيق الانتصارات المطلوبة للابتعاد عن مراكز الخطر بجدول الدوري العام.

