حبس حمو بيكا سنتين في واقعة سب هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، معاقبة مطرب المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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كان ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية.

ترجع بداية الواقعة عندما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.