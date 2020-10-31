مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد طريق "قليوب- رمادة" بقليوب، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، تسبب في مصرع شخصين وأصيب ثالث أثناء استقلالهم دراجة نارية، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص، ودراجة نارية، وسقوط قتلى ومصابين.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتبين أن الحادث وقع أثناء سير سيارة نقل وأخرى ميكروباص ودراجة نارية يستقلها 3 أشخاص على الطريق، واختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة فسقط بين السيارتين، ولقي اثنين مصرعهما وأصيب الثالث.