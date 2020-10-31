الجزائر تُدين "العمل الإرهابي الشنيع" في مدينة نيس الفرنسيّة

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس، الجمعة 30 أكتوبر 2020، بيانا حول الإعتداء الإرهابي على مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية.

ووفق بيان الوزارة، الجزائر تدين "العمل الإرهابي الشنيع وتعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا".

كما جددت الجزائر موقفها "الثابت والواضح من مواجهة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الجزائر "ترفض أي شكل من أشكال التبرير وأي خلط مع الإسلام دين السلام والتسامح".

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من جهة أخرى، دعت الجزائر إلى "ترسيخ التعاون الدولي والحوار من أجل تشكيل جبهة مشتركة ضد كل أشكال التطرف".

وكالات