اليونان.. إغلاق معظم الحانات والمطاعم لمدة شهر

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أنها ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظا بالبلاد لمدة شهر للحد من تسارع انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمةأثينا، وفقا لروسيا اليوم.
وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلا، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضررا، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في خطاب عام "هذه القواعد الجديدة... ترتكز على مصدرين يؤديان
وستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.
وتؤثر عمليات الإغلاق على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد إذ يبلغ عدد سكان أتيكا 3.9 مليون نسمة والمناطق الشمالية حوالي 1.5 مليون.
وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة يوم الجمعة وخمس وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير إلى 620.
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