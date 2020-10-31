إيران: 7820 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا و386 حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية.
لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 612 ألفا و772 إصابة مؤكدة، فيما تعافى 481 ألفا و930 شخصا حتى الآن".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج الإيرانية في تصريح صحفي - وفقا
وأضافت أنه تم إجراء 4 ملایین و929 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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