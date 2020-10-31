كازاخستان: 172 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم السبت، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
إثر إصابتهما بفيروس "كوفيد-19".
وأضافت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن 23 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي شخصين آخرين
و710 أشخاص، بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 401 وفاة.
وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 37 ألفًا و746 إصابة بفيروس كورونا في حين تعافى 28 ألفًا
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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