أكد رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية، روبرت لو غال، على ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة إليها، وقال إن "حرية التعبير لها حدود".
و أثارت تصريحات رئيس أساقفة تولوز، جدلا في فرنسا، وفقا لروسيا اليوم.
وقال رئيس أساقفة تولوز، إنه "لا يمكن السماح بالسخرية من الأديان، لأننا نرى النتائج"، في إشارة إلى الحادثة التيأدت إلى مقتل 3 أشخاص أمام كنيسة في نيس.
وأضاف رئيس الأساقفة: "أحيانا نصب الزيت على النار، من خلال رسومات شارلي إيبدو الكاريكاتورية"، داعيا إلى الكف عن ذلك "لأن هذه الرسوم هي ضد المسلمين، ولكنها أيضا ضد الدين المسيحي"، بحسب تعبيره.
كما دعا إلى التوقف عن نشر وتوزيع هذه الرسوم الكاريكاتورية في المدارس بشكل خاص، قائلا: "أعتقد أننا نرى العواقب، نصب الزيت على النار ... حرية التعبير لها حدود مثل جميع الحريات البشرية".
وشدد على أنه" من الأفضل أن ندافع عن قيم الجمهورية، وعن الأخوة "، مضيفا أنه من الضروري الدفاع عن "حرية أن نكون معا، وأن نتحدث معا، وأن نكون أخوة معا. ولكن ليس لإهانة بعضنا البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أساقفة تولوز الفرنسية: حرية التعبير لها حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.