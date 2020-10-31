انطلاق أعمال اللجنة العُليا المصرية العراقية وتوقيع 15 إتفاقية وبرتوكول تعاون

انطلقت أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي.
المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليومن أن أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، تتناول عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل ظهر اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.
كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى.
وخلال أعمال اللجنة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .
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