شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أنه سيواصل "محاربة التطرف بلا هوادة حتى يعيش الفرنسيون إيمانهم بسلام وأمان، وبدون خوف".
وأضافت الرئاسة الفرنسية، أنه كان هناك "تقارب تام في الآراء حول الرفض المطلق للإرهاب وأيديولوجية الكراهية التيتفرق وتقتل وتعرض السلام للخطر"، وكذلك بشأن أهمية الحوار بين الأديان،وفقا لروسيا اليوم.
يأتي ذلك عقب هجوم بسكين نفذه أول من أمس، مهاجر تونسي غير شرعي، في كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوب فرنسا، أسفر
وقال ماكرون تعليقا على الحادث إن البلاد تعرضت لهجوم "إرهابي إسلامي".
وصرح ماكرون: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".
وتحدث الرئيس الفرنسي عن نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون لبابا الفاتيكان: سنواصل محاربة التطرف بلا هوادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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