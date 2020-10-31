جزائريّو الخارج يبدأون التصويت في الاستفتاء على الدستور

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج ، السبت، بالتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالجزائر، في أغلب مكاتب الاقتراع خارج البلاد، في ظل مقاطعة واسعة دعت لها عدد من المكونات السياسية في البلاد.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري، إنّ الجزائريين بالخارج شرعوا، في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أنّ عملية الاستفتاء انطلقت منذ الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في أجواء تنظيمية محكمة مع الاحترام الكامل للتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

و أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، اليوم، أن نسبة المشاركة في المكاتب المتنقلة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بلغت خلال اليوم الأول 11 %.

و أشار إلى أنه مقارنة بالانتخابات السابقة ارتفعت نسبة المشاركة في الاستفتاء في الیومین الأولیين بنسبة 4 %.

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وأكد شرفي في تصريحات صحفية أن جمیع الإجراءات الوقائية والصحیة تحضيرا للاستفتاء حول الدستور تمت وفقا لما نص عليه البروتوكول الصحي المحدد من قبل اللجنة العلمية.

وشدد على أنّ كل الشروط الضرورية لإجراء الاستفتاء داخل وخارج الوطن متوفرة، وأن البروتوكول الصحي سيحمي المشاركين من أي خطر على صحتھم.

و أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها عن افتتاح مكاتب التصويت للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، عبر المراكز الانتخابية التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويتوجه الجزائريون في الداخل، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على الدستور الجديد، بينما ينادي معارضو ”الحراك“ بالمقاطعة، وسط أجواء متوترة بين السلطات وعدد من الأحزاب السياسية التي قررت التصويت في الاستفتاء بـ“لا“.