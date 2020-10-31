تداعيات هجوم “نيس”.. توقيف مشتبه به ثالث صباح السبت

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 12:06 مساءً

لا تزال التحقيقات مستمرة حول تبعات وارتباطات الهجوم الدامي الذي شهدته مدينة نيس السياحية جنوب غربي فرنسا صباح الخميس.

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وقد أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، السبت، أنه جرى توقيف شخص ثالث مشتبه به، بعد أن تبين وجوده في منزل المشتبه به الثاني الذي أوقف أمس الجمعة على ذمة التحقيق لتواصله مع الشاب التونسي، إبراهيم عويساوي، منفذ الهجوم.

كما أضاف أن الرجل يبلغ من العمر 33 عاماً وقد أظهرت التحريات أنه كان حاضرا خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء الجمعة لمنزل المشتبه فيه الثاني الذي كان على تواصل مع المنفذ عشية الهجوم. وأوضح المصدر “نحاول توضيح دوره في كل ما حصل”.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات تحقق في ما إذا كانت شبكة تقف وراء هجوم نيس، وليس مجرد عمل فردي قام به “ذئب منفرد”.

يشار إلى أن إبراهيم الذي أقدم على طعن عدة أشخاص كانوا داخل كاتدرائية نوتردام في نيس، التي شهدت عام 2016 هجوما إرهابيا عنيفا، حيث قتل 86 شخصا دهسا، يقبع حاليا في المستشفى بفرنسا بحالة حرجة، بعد أن أودى بحياة 3 أشخاص.

يذكر أن إبراهيم، ابن الـ 21 عاماً كان ترك تونس، وتحديدا محافظة صفاقس الساحلية، حيث تقطن عائلته في حي شعبي فقير، في سبتمبر وغادر على أحد القوارب غير الشرعية إلى إيطاليا، حيث عمل لفترة مع ابن عمه في قطف الزيتون، ثم دخل فرنسا في التاسع من أكتوبر، لينفذ عمليته في 29 من الشهر الجاري.