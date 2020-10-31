أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد الملك السعدي، أنه ابتداء من يوم الإثنين المقبل، سيتم استئناف تسجيل الطلبة الجدد في أقاليمهم دون الحاجة إلى التنقل للكلية، بعد استفحال الحالة الوبائية في جهة الشمال.
وبحسب إعلان للكلية موجه إلى عموم الطلبة، فإن التسجيل بمركز الحسيمة سيتم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكذا مركزي وزان وشفشاون، كما سيجريان على التوالي بالقاعة المُغطاة وقاعة دار الشباب.
وأوضح إعلان الإدارة علىأن هذا القرار اتخذ نظرا لصعوبة تنقل الطلبة من العمالات والأقاليم التي تدخل ضمن الروافد الجغرافية للكلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تدهور الوضعية الوبائية..كلية العلوم القانونية بتطوان ستستأنف تسجيل الطلبة الجدد في أقاليمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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