شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو إلى موقف قوي لمواجهة خطر الإسلاموفوبيا والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قادة العالم الإسلامي إلى الاتحاد وتظافر الجهود لمواجهة خطر الإسلاموفوبيا.

وقال عمران خان ، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد : إن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، موضحاً أن حرية التعبير عن الرأي يجب أن لا تكون على حساب جرح مشاعر الآخرين.