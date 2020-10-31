شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو إلى موقف قوي لمواجهة خطر الإسلاموفوبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال عمران خان ، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية في إسلام آباد : إن ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت تهدد المسلمين حول العالم وتثير مشاعرهم خصوصاً فيما يتعلق بالإساءة إلى الإسلام وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن الدول الأوروبية تفتقر لفهم مشاعرنا الدينية ومن مسؤوليتنا أن نقوم بتوعية المجتمعات الغربية عن أهمية المشاعر الدينية لدى المسلمين، موضحاً أن حرية التعبير عن الرأي يجب أن لا تكون على حساب جرح مشاعر الآخرين.
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