انخفاض بالاصابات.. العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا لليوم

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق، فيما اشارت الى تسجيل انخفاض كبير بالاصابات. وسجلت وزارة الصحة 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 2414 مصاباً بالفايروس للشفاء. كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق. Advertisements

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