استئناف رحلات قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة

اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لسكك حديد العراق، السبت، عن استئناف رحلاتها اليومية من محطة بغداد المركزية بأتجاه محطة البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية اعتباراً من اليوم السبت.

جاء ذلك على ضوء توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة أستئناف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة .

وقال مدير عام السكك السيد طالب جواد الحسيني "تستأنف شركتنا انطلاق رحلاتها اليومية اعتبارأ من اليوم السبت من بغداد الى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية (الحلة – الديوانية – السماوة –الناصرية) ، اذ ينطلق القطار من محطة بغداد المركزية الساعة (7/00) مساءً، بينما ينطلق قطار البصرة الساعة (7/30) مساء".

وشدد الحسيني "على الالتزام بكافة التدابير والاجراءات الوقائية في مجال التعفير والتعقيم المستمر على وفق تعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا وحماية مسافرينا الكرام من هذا الوباء بالتعفير داخل مشتملات القطارات والارصفة".