تفاصيل مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية برئاسة الكاظمي ومدبولي

اعلن مكتب رئيس الوزراء، السبت، عن تفاصيل مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي ترأسا، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة".

وأشاد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، "بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين"، مثمنا "موقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

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وعبّر الكاظمي عن سعادته "لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية".

وأكد على "أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار"، داعيا "الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة".



وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وتتركز المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.