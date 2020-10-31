نائب عراقي سابق: تحالف “أسامة النجيفي” هو الحلقة الأضعف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اعتبر النائب العراقي السابق عزت الشابندر ان تحالف أسامة النجيفي هو الحلقة الأضعف في التحالفات، مشيرا الى ان الضغوط الخارجية هي من قسمت الكتل السنية إلى اطراف متشظية.

Advertisements وقال الشابندر في تصريح متلفز إن تحالف اسامة النجيفي هو الاضعف “. واضاف ان “تحالف النجيفي لا يمتلك اي قرار في السلطة.+

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