شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوة مرشح مجلس النواب يناشد المواطنين المشاركة بكثافة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس حسن ضوة مرشح مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التى تنطلق فى 13 محافظة أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، مؤكدا أن الحياة السياسية والحزبية تشهد إثراء حقيقى على أرض الواقع وتمثيل لكافة الأطياف والآراء تحت القبة، وذلك من خلال تشكيل ائتلاف انتخابى يضم العديد من الأحزاب السياسية سواء ذلك الذى كان فى انتخابات مجلس الشيوخ، أو القائم فى انتخابات مجلس النواب.

وأوضح ضوة، أن هناك ما يقرب من 70 أو 80% من مرشحى مجلس النواب 2020 شباب، وهذا يعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب على الأرض، وفرصة حقيقية للمواطنين فى اختيار من يمثلهم تحت القبة، ويكون همزة الوصل بينهم وبين السلطة التنفيذية، مؤكدا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، والحياة الحزبية تشهد حراك رئيسى على أرض الواقع.

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الجدير بالذكر أن الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، يبدأ غدا الأحد، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين بعرض برامجهم.

وتجرى الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، والتى ستكون خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.