علي قروي: فيلم “الكنز” تأكيد لثقافة التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب – فيديو

يصور طاقم الفيلم السينمائي، “الكنز”، مشاهده، في ظل ظروف غير اعتيادية، بسبب جائحة كورونا، تحت إشراف المخرج، وكاتب السيناريو عمر غفران.

ومن بين الفنانين المشاركين في العمل، الممثل علي القروي، الذي أكد أن الفيلم مستوحى من الذاكرة المغربية بمكونيها الإسلامي واليهودي بطريقة ترسخ فكرة التسامح، والتعايش بين الديانات.

وأضاف قراوي أن الفيلم المذكور يجسد شخصية يهودي مغربي، مقيم داخل أرض الوطن، في علاقة مع شخص آخر مغربي يهودي، مقيم في الخارج يعود إلى المغرب للبحث عن كنز من كنوز أجداده.

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واعتبر الممثل ذاته أن الفيلم، من خلال الكوميديا الخفيفة، يؤكد في مضمونه على تاريخية التعايش بين الأجناس، والعرق، والديانات بالمغرب.

اقترب طاقم فيلم “الكنز” من إتمام تصويره، ببطولة يؤديها الممثلان البارزان، طارق البخاري، وسكينة درابيل.